۱۸ واحد صنعتی استان تهران در فهرست ۱۰۰ بنگاه برتر کشور
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران گفت: در نخستین رویداد رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME۱۰۰) ۱۸ واحد صنعتی استان تهران در فهرست ۱۰۰ بنگاه برتر کشور معرفی شدند.
؛ آقای جمال علیرضا پور، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در حاشیه همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط با اشاره به مشارکت گسترده واحدهای صنعتی استان تهران گفت: استان تهران با مشارکت ۶۴ واحد تولیدی، بیشترین تعداد مشارکتکننده در میان واحدهای ثبتنامی از سراسر کشور را داشت، و موفق شد رتبه نخست حضور در رویداد SME۱۰۰ را به خود اختصاص دهد. این میزان مشارکت نشاندهنده جایگاه صنعتی تهران و اعتماد واحدهای تولیدی به فرآیندهای ارزیابی ملی است.
وی افزود: از مجموع حدود ۳۹۸ واحد ثبتنامکننده، ۶۴ واحد از بخش صنایع کوچک و متوسط در مرحله ارزیابی تخصصی قرار گرفتند و در نهایت ۱۸ واحد صنعتی استان تهران توانستند در فهرست ۱۰۰ بنگاه برتر کشور قرار بگیرند؛ رقمی که بار دیگر توانمندی، نوآوری و پیشرو بودن واحدهای تولیدی پایتخت را اثبات میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران تاکید کرد: در فرآیند ارزیابی علمی، دقیق و چندمرحلهای این رویداد، ۱۵ نفر از ارزیابان برگزیده، اعضای کلینیک کسبوکار استان تهران بودند که نقش مهمی در اعتباربخشی به نتایج و ارتقای کیفیت انتخاب برترینها ایفا کردند.
علیرضا پور با اشاره به اینکه رتبهبندی SME۱۰۰ میتواند نقشه راه توسعه بنگاهها باشد؛ گفت: این رویداد با هدف شناسایی بنگاههای توانمند، افزایش رقابتپذیری، ارتقای بهرهوری و ترویج فرهنگ ارزیابی حرفهای برگزار شد و نتایج آن میتواند به عنوان یک مرجع راهبردی برای برنامهریزی صنعتی و ارتقای جایگاه صنایع کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین رویدادهایی، مسیر رشد صنعتی کشور شتاب بیشتری بگیرد و استان تهران همچنان پیشتاز نوآوری و توسعه در بخش صنایع کوچک و متوسط باشد.
نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME۱۰۰) به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو) و سازمان مدیریت صنعتی ۱۷ آذر در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد و طی آن از ۱۰۰ واحد صنعتی برتر کشور تقدیر بهعمل آمد.