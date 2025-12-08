پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با هدف معرفی تازه‌ترین دستاورد‌های علمی و فناورانه خود، در آستانه هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴، در بیست‌وششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فناوری و فن‌بازار کشور حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنابر اعلام معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این نمایشگاه که از سال ۱۳۷۹ تاکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد ملی در حوزه پژوهش و فناوری به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود، محلی برای عرضه توانمندی‌های پژوهشی، تبادل فناوری و پیوند میان پژوهش، صنعت و جامعه است.

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴، بخشی از یافته‌ها و دستاورد‌های پژوهشی خود در بازه زمانی آذر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴ را ارائه خواهد داد.

حضور در بیست‌وششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی، فناوری و فن‌بازار، فرصتی برای پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری است تا ضمن نمایش توانمندی‌های علمی خود در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری، زمینه همکاری و هم‌افزایی گسترده‌تری را با نهاد‌های دانشگاهی، فناوری و اجرایی کشور فراهم آورد.

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با محور‌هایی همچون؛ معرفی محور‌های کلان پژوهشی و علمی پژوهشگاه، نمایش دستاورد‌های اختصاصی پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی، ارائه تازه‌های نشر و انتشارات پژوهشگاه شامل کتاب‌ها، نشریات و کاتالوگ‌ها، معرفی کارگاه‌ها و مراکز تخصصی از جمله کارگاه‌های مرمت، آزمایشگاه‌ها، کاوش‌های باستان‌شناسی، کتابخانه و مرکز اسناد و نشست‌های تخصصی با تمرکز بر «تاب‌آوری و میراث فرهنگی و گردشگری»، در این رویداد شرکت خواهد کرد.