به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ پاکستان؛ کشوری با جمعیت بیش از ۲۸۰ میلیون نفر و فرهنگی که خانواده و فرزندآوری در آن ارزشمند و محترم شمرده میشود. هرچند دولت پاکستان سیاستهای رسمی حمایت از فرزندآوری ندارد، اما مردم این سرزمین با سنتها و سبک زندگی خود، خانوادههای پرجمعیت و گرم را همچنان حفظ میکنند.
در خانههای پاکستانی، خانوادهها نقش مرکزی در زندگی اجتماعی و اقتصادی دارند و فرزندان نه تنها به عنوان سرمایه عاطفی بلکه به عنوان بخش مهمی از حمایت خانواده دیده میشوند.
حدود ۷۰ درصد از مردم پاکستان در نظام خانوادههای مشترک زندگی میکنند. تمایل به زندگی مشترک بهویژه در میان جوانان همچنان قوی است و این روند، ترکیبی از سنتهای دیرینه و ترجیحات مدرن را در ساختار خانوادههای پاکستانی نشان میدهد.
فرهنگ پاکستانی نشان میدهد که عشق و حمایت خانواده، فراتر از سیاستها و قوانین، ریشه در زندگی روزمره مردم دارد و هر نسل با افتخار سنتهای خانوادگی را ادامه میدهد.
در پاکستان، خانوادههای پرجمعیت و گرم نه تنها یک واقعیت جمعیتی، بلکه نماد پیوند، محبت و استمرار سنتهای فرهنگی هستند.