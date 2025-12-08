به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو، دانشجویان دانشگاه‌های تکاب با اجتماع در سالن اجتماعات معلم این شهرستان مطالبات خود را از مسؤلان درخواست و خواستار اعلام جواب منطقی و شفاف سازی در مورد مطالبات خود شدند.

در این اجتماع دانشجویی، داشجویان با طرح سؤالات متعدد از جمله، وضعیت نامناسب فضای آموزشی دانشگاه آزاد تکاب، نبود کتابخانه در این دانشگاه، عدم تحقق فاضلاب شهری تکاب، نبود پزشکان متخصص و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب در تنها بیمارستان شهر، نبود بیمارستان تأمین اجتماعی و ده‌ها مورد دیگر از مطالبات خود را با مسؤلین شهرستانی درمیان نهاده و جواب‌های خود را مستقیما از مسؤلین شهرستان دریافت کردند.

در این اجتماع محمد نیکنام فرماندار تکاب، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، خانم رقیه براتی رییس شورای شهر و رؤسای دانشگاه‌های شهرستان حضور داشتند و به مطالبات دانشجویان پاسخ دادند.

در ادامه بمناسبت روز دانشجو مسؤلان شهرستان با اهدای لوح سپاس از جمعی از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های شهرستان تجلیل کردند.