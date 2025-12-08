نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در نطق خود در صحن علنی مجلس، خواستار بررسی الزامات و احکام قوانین بودجه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرادی بر اجرای دقیق ماده ۲۰ و همچنین تعیین تکلیف سهم بانک‌ها از ماده ۵۶ تأکید کرد و خواستار اختصاص تسهیلات قابل اخذ برای استان‌ها، به‌ویژه استان‌های کمتر برخوردار شد.

حل مشکلات زیرساختی از جمله تأمین آب شرب، ایجاد شبکه فاضلاب، بهبود راه‌ها، توسعه بیمارستان‌ها و تقویت فضا‌های آموزشی دیگر مواردی بود که وی خواستار توجه شد.