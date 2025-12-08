پخش زنده
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا با تأکید بر بیاساس بودن شایعات فضای مجازی درباره حمله دشمن، گفت: ملت ایران به شایعات حمله دشمن توجه نکنند؛ هرچند تهدیدهایی وجود دارد، اما نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند، جای نگرانی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید «مهدی ربانی» معاون سابق عملیات ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به رشادتها و پایمردیهای این شهید والامقام در میادین نبرد حق علیه باطل اظهار داشت: هر زمانی میرفتم پیش شهید بزرگوار از خوشرویی و نشاط ایشان روحیه میگرفتم، روحیه خاص، خلوص و صداقت همیشگی این شهید والامقام نشاندهنده ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند بود.
شهید ربانی عاشق شهادت بود
سرلشکر عبداللهی با تأکید بر اینکه خداوند شهادت را برای انسانهای خاص و بصیر رقم خواهد زد، گفت: شهید ربانی عاشق شهادت و ائمه اطهار علیهمالسلام بود و برای ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل خود مراسم برگزار میکردند، که مورد توجه خیل عظیمی از عزاداران اهل بیت (ع) قرار میگرفت.
آخرین دیدار با شهید ربانی
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) در ادامه به خاطرهای از جلسه مشترک با شهید ربانی روز پنجشنبه ۲۲ خرداد سال جاری اشاره کرد و گفت: روز پنجشنبه جلسهای داشتیم که این شهید بزرگوار هم حضور داشت.
سرلشکر عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود درباره شایعات فضای مجازی پیرامون احتمال حمله رژیم صهیونی به ایران تأکید کرد: ملت عزیز ایران به شایعات توجه نکنند؛ جای نگرانی نیست، نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند.
روایت فرزند شهید ربانی از آخرین روزهای پدر
در ادامه این دیدار، «هادی ربانی» فرزند شهید ربانی نیز طی سخنانی گفت: دو هفته پیش از حمله رژیم صهیونی، پدرم در اصفهان دست و پای مادربزرگم را میبوسید و میگفت شهادتم نزدیک است، برایم دعا کنید.
وی خطاب به فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) افزود: سردار، خداوند به شما توفیق دهد تا همراه همرزمانتان از کشور دفاع کنید؛ امروز مسئولیت سنگینی در دفاع از ایران عزیز بر عهده دارید.