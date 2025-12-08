رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالا گفت: از شهریور امسال با الزام ارائه گواهی خرید در رینگ صادراتی، صادرات سیمان و کلینکر از مسیر‌های غیررسمی خارج و کاملاً به بستر رسمی و قابل رصد بورس کالا منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما داود آذرشب در خصوص مجموع معاملات صادراتی سیمان و کلینکر اظهار کرد: از ابتدای اجرای الزام ارائه گواهی خرید در رینگ صادراتی بورس کالا، یعنی از شهریورماه تا پایان هفته منتهی به ۱۴ آذر ۱۴۰۴، مجموع معاملات صادراتی سیمان و کلینکر از ۲.۷ میلیون تن فراتر رفته است.

رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالا توضیح داد: در این دوره بیش از ۱.۵۳۱ میلیون تن سیمان و حدود ۱.۲ میلیون تن کلینکر در رینگ صادراتی معامله شده؛ حجمی از دادوستد که جایگاه این رینگ را به‌عنوان محور اصلی تجارت صادراتی دو محصول تثبیت کرده است.

آذرشب افزود: ارزش کل این معاملات به ۹۷ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نقش بورس کالا را در سامان‌دهی، شفاف‌سازی و انتظام‌بخشی به صادرات برجسته می‌کند.

وی تأکید کرد: رسمی‌شدن کامل مسیر صادراتی، دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سازوکاری شفاف، قابل‌پیگیری و مبتنی بر رقابت واقعی را فراهم کرده و در نتیجه، اعتبار صادراتی ایران، توسعه بازار‌های هدف و پیش‌بینی‌پذیری تجارت به‌طور محسوسی افزایش یافته است.