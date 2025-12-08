پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: با اجرای تفاهمنامه جدید با وزارت ارتباطات، تمامی مدارس کشور بهویژه مدارس شبانهروزی و عشایری به فیبر نوری و زیرساختهای پایدار فناوری مجهز خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در حاشیه آیین افتتاح همزمان پروژههای عمرانی، آموزشی، توانبخشی و تربیت بدنی در سراسر کشور در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات حوزه آموزش استثنایی افزود: امسال تعداد قابلتوجهی مرکز اختلالات یادگیری، پنج مرکز سنجش جدید و حدود ۲۶ زمین چمن مصنوعی به بهرهبرداری رسیده است. کاروان تجهیزات مورد نیاز دانشآموزان با نیازهای ویژه نیز راهاندازی شده که ارزش آن تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است و بر اساس برنامهریزیها این رقم تا پایان سال به ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به ارتقای کیفیت آموزش در حوزه استثنایی اظهار کرد: امروز بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دانشآموز در قالب الگوی تلفیقی در مدارس عادی تحصیل میکنند و ۸۰ درصد مدارس در مسیر مناسبسازی قرار گرفتهاند. همچنین سالانه حدود ۵۵۰ مدرسه قدیمی نیز متناسبسازی میشوند.
وی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه امروز میان وزارت آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات درخصوص برنامههای هوشمندسازی مدارس اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم امروز، امضای دو تفاهمنامه با وزارت ارتباطات بود. طبق این تفاهمنامه، سه محور اساسی شامل آموزش هوش مصنوعی برای دو میلیون دانشآموز و ۱۰۰ هزار معلم، ایجاد زیرساخت پایدار اینترنت و شبکه در مدارس و استانداردسازی تجهیزات فناورانه کلاسها دنبال خواهد شد.
کاظمی با بیان اینکه بزرگترین تحول این تفاهمنامه، تجهیز تمامی مدارس کشور با اولویت مدارس شبانهروزی و عشایری به فیبر نوری است، از تقویت زیرساختهای سکوی «شاد» خبر داد و گفت: طبق برنامهریزیها حدود دو همت برای افزایش سرعت و پایداری شبکه شاد تخصیص خواهد یافت که در صورت تحقق، اتفاقی بزرگ در توسعه آموزش مجازی رخ خواهد داد.
وزیر آموزشوپرورش با تاکید بر اینکه آموزشهای مجازی دانشآموزان رایگان است، گفت: کلاسهای مجازی هماکنون فعال هستند، اما برای رفع ناپایداری ناشی از ضعف زیرساختها، اقدامات گستردهای در حال انجام است.
کاظمی همچنین درباره برخی شایعات مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر ادغام دانشگاه فرهنگیان توضیح داد: ادغام دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر صحت ندارد. موضوع مطرحشده استفاده از ظرفیتهای دانشگاه پیامنور و همکاری متقابل در حوزه آموزشی بوده است.
وزیر آموزشوپرورش بر استفاده از ظرفیتهای دولتی و خصوصی برای تقویت هرچه بیشتر زیرساختهای آموزشی و فناوری تأکید کرد.