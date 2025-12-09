پخش زنده
معاون امور زیربنایی پدافند غیرعامل کشور گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با اقدامات تخصصی و تجربیات گذشته، تابآوری زیرساختهای خود را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون امور زیربنایی پدافند غیرعامل کشور جلسه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با اقدامات تخصصی و تجربیات گذشته، تابآوری زیرساختهای خود را افزایش داده است.
علی طرزی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی یکی از دستگاههای فعال در خصوص پدافند غیرعامل کشور است، افزود: این سازمان با برنامهریزیهای دقیق و اجرای فرآیندهای ویژه، توانسته است آمادگی عملیاتی خود را در شرایط بحرانی افزایش دهد.
ارتقای زیرساختها و مدیریت خطرپذیری در بنادر گیلان
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان جایگاه بندر انزلی را استراتژیک دانست و گفت: تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی، ارتقای زیرساختهای جادهای و توسعه زیرساختهای بندری، نقش کلیدی در افزایش ظرفیت ترانزیت و تأمین کالاهای اساسی دارد.
حسین یونسی افزود: با تعامل مستمر با پدافند غیرعامل استان، برنامههای منسجمی برای ارتقای تابآوری تدوین شده است که توان عملیاتی بندر را تضمین میکند.
وی گفت: تجارب حاصل از دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که آمادگی، برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاهها، نقش تعیین کنندهای در کاهش خسارات و حفظ روند فعالیتهای بندری دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: این ادارهکل با رعایت الزامات پدافند غیرعامل و بهرهگیری از آموزشها و برگزاری مانورها، به دنبال ارتقای استانداردهای ایمنی و حفظ پایداری عملیاتی بندر است.
مدیرکل پدافند غیرعامل گیلان هم در این جلسه ضمن تقدیر از اقدامات ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گفت: این ادارهکل نمونهای موفق در اجرای دستورالعملهای پدافند غیرعامل است و توانسته با اقدامات عملیاتی و مستمر، آمادگی بالایی در مدیریت بحرانها ایجاد کند.
محمد حیدری افزود: تلاشهای صورت گرفته در مدیریت کالاهای خطرناک، هماهنگی با شهرکهای صنعتی و پیشبینی اقدامات پیشگیرانه، نقش بسزایی در جلوگیری از حوادث احتمالی ایفا کرده است.
وی گفت: برگزاری مانورها، آموزشهای همگانی و ایجاد ظرفیتهای جایگزین تجهیزات و تأمین سوخت، نمونهای از تلاش این ادارهکل برای تابآوری زیرساختها و پایداری اجتماعی است.