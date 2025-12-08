غلامرضا شافعی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: طبق قانون برنامه هفتم، شرکت ملی صنایع مس موظف است ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی کاتد را به ۷۰۰ هزار تن برساند که برای رسیدن به این ظرفیت، باید از معدن تا کارخانه سرمایه گذاری انجام شود.

وی گفت: سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به این هدف بیش از ۱۰ میلیارد دلار است درحالیکه منابع شرکت ملی صنایع مس تا ۳ و نیم سال آینده، ۲ میلیارد دلار است بنابراین برای اینکه این مبلغ را بتوانیم تامین کنیم باید از منابع صندوق توسعه ملی یا سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی و یا فاینانس استفاده کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس گفت: از همه علاقه‌مندان به سرمایه گذاری دعوت می‌کنیم در بخش‌های مختلف صنعت مس - از معدن تا فرآوری- با شرکت ملی صنایع مس مشارکت کنند.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس هم، از ارائه مشوق‌هایی از جمله آماده سازی زیرساخت‌ها برای سرمایه گذاران خبر داد.

سیدمصطفی فیض اردکانی با بیان اینکه گروه مالی شرکت ملی صنایع مس مطالعاتی را در حوزه صندوق پروژه و یا شرکت پروژه انجام داده است افزود: برخی از طرح‌ها که بازده مناسبی می‌تواند داشته باشد در سبد سرمایه گذاری عرضه می‌کنیم و سرمایه گذاران خرد و کلان می‌توانند در این زمینه‌ها با ملی مس مشارکت داشته باشند.