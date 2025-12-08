پخش زنده
روابط عمومی شرکت عمران آب و خدمات کیش از اجرای عملیات مدیریت مؤثر روانآبها و کنترل نقاط آبگرفتگی در ضلع غربی ۲۰۰ واحدی صدف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عملیات اجرای ترانشه جذبی در ضلع غربی مجموعه دویستواحدی صدف با هدف برطرف شدن تجمع آبهای سطحی خیابان کرمان و ورودی شهرک صدف در حال اجراست.
اولویت این طرح در مرحله اول برای کاهش آبگرفتگی ورودی شهرک صدف و جلوگیری از سرریز آبهای باران به نقاط کمارتفاعتر مانند بلوار تهران اجرا میشود و این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ روانآبها به میدان ساحل بهعنوان یکی از مهمترین مناطق گردشگری دارد.
عملیات مدیریت روان آب ها بر پایه روشهای سازگار با محیط زیست و با بهرهگیری از گالریهای زیرزمینی و ترانشههای جذبی انجام میشود.
مدیریت پایدار روان آبها، تغذیه و احیای منابع آب زیرزمینی، کاهش احتمال فرونشست زمین، تقویت درختان بومی و جلوگیری از ورود آبهای سطحی آلوده به دریا از مهمترین اهداف اجرای طرح است.
محور نخست اجرای طرح با ظرفیتی در حدود هزار مترمکعب اجرا شده و محور دوم نیز احداث چاههای جذبی در مناطق درخت سبز، گلدیس، پارس خلیج، بلوار ایران (روبروی سازمان منطقه آزاد)، محدوده ساختمان انفورماتیک، سفین قدیم، خانشیر و نوبنیاد یک است.
اجرای عملیات مدیریت روان آب ها به شکل مکمل، ظرفیت نفوذپذیری زمین و توان مدیریت روانآبها را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: این طرح بهعنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت آبهای سطحی، نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری شهری و کاهش مخاطرات ناشی از بارشهای فصلی دارد.