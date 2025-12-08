به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجلاسیه ۱۲ هزار شهید استان و ۵۷ شهید شهرستان با حضور حجت الاسلام قریشی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه ارومیه وبا حضور مردم ولایت مدار شهرستان برگزار شد .

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه ارومیه گفت: الحمدالله آذربایجان غربی در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده وباتبعیت ازامام راحل و مقام معظم رهبری با نثار هزاران شهید در مقابل دشمن ایستاد والان شاهد پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی در ادامه با اشاره به جنگ دوازده روزه گفت: مقام معظم رهبری فرماندهی این جنگ را با همراهی نیرو‌های حزب الهی بر عهده داشت و با درایت ومدیریت ایشان بود که دشمن به زانو درآمد.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت: نباید هیچ وقت از خدا غافل باشیم وباید همیشه دست به دعا برداشت وازاسراف پرهیزکنیم .

امام جمعه مرکز استان افزود : شهداء ازاولیا الله هستند وجایگاه ومنزلتی که خدواند به شهدا داده وصف ناپذیر است .

در ادامه جانشین سپاه شهدای استان هم ضمن گرامیداشت یاده وخاطره شهدای استان گفت: یاد وخاطره شهدا وانتقال ان به نسل‌های جدید وظیفه ذاتی است وباید نوجوانان ما با وصیت نامه‌های شهداءآشنا شوند.

سردار نجمی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ایران اسلامی نه فقط با رژیم جعلی در جنگ بود بلکه قدرت‌های جهان هم در این جنایت شریک بودند وعلی الرغم تمام نقشه‌های که در چند ده سال کشیده بودند اما حضور به موقع فرماندهی کل قوا در راس اتاق فکری دفاعی همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد .

وی در ادامه گفت: در آغازین روز جنگ پس از چهار روز دشمن به اشتباه خود پی برد ودر چهارمین روز با واسطه‌ها دنبال آتش بس بود .

سردار نجمی گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه تنها از ۱۵ درصد ازتوان خود دربرابر دشمنان و رژیم جعلی اسرائیل اتفاده کردیم ودشمن را به زانو دراوردیم .

جانشین فرمانده سپاه دردادامه گفت: اگر دشمن باز در محاسبات خود اشتباه کند وغلط اضافی کند اینبار جوابمان ویرانگر وپشیمان کننده‌تر خواهد بود .

در این مراسم حجت الاسلام جلالی امام جمعه چهاربرج با قدردانی از رسانه ملی وخبرگزاری صدا وسیما گفت: مردم شهرستان چهاربرج در طول انقلاب در همه صحنه‌های حساس حضور فعالی دارد ودر این راه ۵۷ شهید را نثار انقلاب کرده است .

سرهنگ عباسیان فرمانده ناحیه مقاومت سپاه چهاربرج هم گفت: شهرستان چهاربرج علی الرغم محرومیت‌ها با همت جهاد سازندگی سپاه در محرومیت زدایی طی چند سال اخیر توانسته است کار‌های مهمی در شهرستان انجام دهد .



در ادامه این مراسم در رثای شهدا عزاداری و ازخانوده‌های شهیدان حیرتی، زرینکاسه ، اله بخش، آذریان و صمدی جلالی تجلیل شد.