در اکثر محورهای استان زنجان بارش باران گزارش شده و تردد بدون مشکل در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان معاون راهداری استان زنجان گفت : برخی گردنه ها و محورهای مواصلاتی استان زنجان به دلیل بارش پراکنده باران مه آلود و لغزنده است.
وی اظهار کرد: از بامداد امروز سامانه بارشی جدیدی وارد استان شده که موجب بارش برف و باران در محورهای مختلف، بهویژه محورهای کوهستانی شده است.
نظری اظهار کرد: همچنین در مسیرهای آزادراه زنجان – قزوین و زنجان – تبریز بارش باران گزارش شده که میتواند باعث کاهش اصطکاک و لغزندگی مسیرها شود.
رانندگان در شرایط جوی خاص، سرعت خود را کاهش داده و از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند.
رانندگان پیش از سفر حتماً وضعیت جادهها را از سامانههای اطلاعرسانی دریافت کرده و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.
همراه داشتن زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی و سوخت کافی در مسیرهای برفی و کوهستانی الزامی است.
رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، از توقف در نقاط مهگرفته و مسیرهای لغزنده خودداری کنند.
براساس پیش بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته در استان در محدوده هشدار نارنجی قرار دارد.