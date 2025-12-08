به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان معاون راهداری استان زنجان گفت : برخی گردنه ها و محورهای مواصلاتی استان زنجان به دلیل بارش پراکنده باران مه آلود و لغزنده است.

وی اظهار کرد: از بامداد امروز سامانه بارشی جدیدی وارد استان شده که موجب بارش برف و باران در محور‌های مختلف، به‌ویژه محور‌های کوهستانی شده است.

نظری اظهار کرد: همچنین در مسیر‌های آزادراه زنجان – قزوین و زنجان – تبریز بارش باران گزارش شده که می‌تواند باعث کاهش اصطکاک و لغزندگی مسیر‌ها شود.

رانندگان در شرایط جوی خاص، سرعت خود را کاهش داده و از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند.

رانندگان پیش از سفر حتماً وضعیت جاده‌ها را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کرده و در صورت امکان از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

همراه داشتن زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی و سوخت کافی در مسیر‌های برفی و کوهستانی الزامی است.

رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، از توقف در نقاط مه‌گرفته و مسیر‌های لغزنده خودداری کنند.

براساس پیش بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته در استان در محدوده هشدار نارنجی قرار دارد.