پس از مشکلاتی که میان آیبا (فدراسیون بین المللی بوکس آماتوری) و کمیته بین المللی المپیک بر سر جنسیت بوکسور‌ها به وجود آمد، آی او سی ارتباط خود با آیبا را قطع و فدراسیونی جدید با عنوان ورلد باکسینگ (World Boxing۹) در اواسط ماه آوریل گذشته با ۱۲۴ عضو تشکیل شد و مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین مسابقات بوکس قهرمانی جهان آیبا از نظر کمیته بین المللی المپیک رسمیت ندارد و طبق استعلام از فدراسیون بوکس ایران، تیم اعزامی با هزینه شخصی به این مسابقات رفته است.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح اعلام شد:

* ۵۴- کیلوگرم (خروس وزن):

مهدی کاظمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ۵ - ۰ رانگسِی سائو از کامبوج را برد. کاظمی در دور یک هشتم نهایی به مصاف جواد شمشیر از استرالیا می‌رود.

* ۶۷- کیلوگرم (سبک میان وزن):

مسلم مقصودی پس از استراحت در دور نخست ۴ - ۳ از سد فوسینی ترائوره از مالی گذشت و در دور یک هشتم نهایی به مصاف بایرام دُردی نورمحمداف از ترکمنستان می‌رود.

* ۹۲+ کیلوگرم (فوق سنگین وزن):

امیر اسماعیلی در دور نخست ۱ - ۴ از ایمان رمضان پور از تیم آیبا شکست خورد و حذف شد.