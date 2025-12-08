پخش زنده
بارشها در آذربایجانغربی شدت مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به تشدید بارشها در استان طی هفته جاری گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، از فردا سه شنبه ۱۸ آذر با فرارفت تاوایی مثبت ایجاد شده در جو استان، تشدید بارشها در سطح استان پیش بینی میشود که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
یاسر اشتاد افزود: از اواخر وقت چهارشنبه بتدریج شاهد تضعیف سامانه بارشی و کاهش ابرناکی در سطح استان خواهیم بود، اما با این حال همچنان تا اوایل هفته آینده بارشهای خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.
اشتاد اظهار کرد: برای روزهای آتی پدیدههایی مثل مه گرفتگی، لغزندگی، کولاک برف و کاهش دید بویژه در جادهها و گردنههای کوهستانی پیش بینی میشود و از نظر دمایی نیز طی اواخر هفته جاری روند کاهشی دما در سطح استان روی خواهد داد.