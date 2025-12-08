ورود سامانه بارشی به استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و بارش باران را در برخی نقاط بهویژه مناطق شمالی پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، از امشب با ورود سامانه بارشی، در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان، افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده باران پیشبینی میشود.
طلیعه محمدی افزود: بهتدریج با گسترش فعالیت سامانه بارشی از روز سهشنبه تا اوایل هفته آینده برای اغلب نقاط استان بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و در برخی ساعتها وزش تندباد مورد انتظار است.
وی جهت وزش باد را بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی گاهی ۴۲ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل شمالی و مرکزی گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت: ۰۵:۱۹ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۱:۴۸، جزر دوم ساعت ۱۵:۰۴ و مد دوم ساعت ۲۲:۰۴ دقیقه است.