ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در لندن با شماری از رهبران اروپایی درباره راه‌های پایان جنگ گفت‌و‌گو می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس اخبار رسانه‌ها در انگلیس ولادیمیر زلنسکی امروز در لندن با رهبران آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار می‌کند تا درباره آخرین طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ اوکراین و روسیه گفت‌و‌گو کند.

چند دور گفتگوی نمایندگان آمریکا و اوکراین، درباره طرح ترامپ، روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت.

نشریه انگلیسی گاردین در این باره نوشت: رئیس جمهور اوکراین می گوید: گفت‌و‌گو‌ها با آمریکا دشوار، اما "سازنده، " بود. در حالی که امروز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فردریش مرتز صدراعظم آلمان و کایر استارمر نخست وزیر انگلیس در لندن با رئیس جمهور اوکراین گفت‌و‌گو می‌کنند، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس نیز قرار است در آمریکا با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره اوکراین، گفت‌و‌گو کند.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های انگلیس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که زلنسکی، هنوز طرح آمریکا را برای پایان جنگ، نخوانده است و بدون ارائه سند مدعی شد مردم اوکراین، عاشق این طرحند.

گاردین نوشت: "رستم عمروف" (Rustem Umerov)، گفت‌و‌گو کننده ارشد اوکراین می‌گوید گروه اوکراینی، رئیس جمهور را در جریان گفت‌و‌گو کننده قرار خواهد داد و امروز دوشنبه، همه اسناد درباره گفت‌و‌گو با طرف آمریکایی، به زلنسکی تحویل داده می‌شود. طرف آمریکایی مدعی است طرح صلح در مراحل پایانی است، اما اوکراین و روسیه، نشانه‌ای از امکان قرارداد فوری صلح نشان نمی‌دهند.

به نوشته این رسانه انگلیسی گفت‌و‌گو‌های صلح اوکراین، آهسته پیش می‌رود، زیرا درباره امنیت اوکراین و نیز وضعیت سرزمین‌هایی که روسیه اشغال کرده است، طرح مشخصی وجود ندارد.

دولت انگلیس که همواره از اینکه پیشتاز کمک‌های نظامی به اوکراین بوده است با افتخار یاد کرده می‌گوید آینده اوکراین را باید دولت آن کشور معین کند و نیرو‌های اروپایی، باید نقشی تعیین کننده در امنیت و آینده اوکراین داشته باشند.

دولت‌های اروپایی که تاکنون میلیارد‌ها پوند و یورو برای کمک به اوکراین در جنگ با روسیه هزینه کرده است از اینکه برغم هزینه‌های هنگفت، ایالات متحده آمریکا آنها را از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه کنار گذاشته است به شدت عصبانی‌اند و تلاش می‌کنند تا در روند پایان جنگ و برقراری صلح در اوکراین ایفای نقش آفرینی کنند و نشست امروز سران سه کشور اروپایی در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.