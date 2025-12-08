به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تارخ تال دانش آموز نخبه ارومیه‌ای که با دو نشان طلای استان و کشور به مسابقات جهانی هوش ریاضی در تفلیس گرجستان راه یافته بود در این رقابت‌ها نیزنشان طلا را کسب کرد و کاپ طلایی هوش ریاضی را گرفت.

این دانش آموز نخبه و وطن دوست، به هنگام دریافت مدال طلا با پرچم ایران روی سن آمد و پس از کسب مدال طلای جهان بر پرچم کشورمان بوسه زد که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

ابراهیمی و تال دانش آموزان ارومیه‌ای بودند که در این مسابقات هر دو موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شدند.