آخرین مهلت ارسال اثر به بخش رادیو تئاتر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ۲۵ آذر است و آثار راه یافته ۳۰ آذر معرفی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، با آغاز روند ارزیابی آثار بخش رادیو تئاتر در چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، پنج اثر منتخب به همراه یک اثر از مرکز کرمان برای اجرای صحنهای راهی کرمان میشوند و داوری این بخش بر پایه استانداردهای ترکیبی تئاتر و مدیوم رادیویی انجام خواهد شد.
مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: آثار امسال پس از ارزیابی صوتی و داوری اولیه، برای اجرای صحنهای در کرمان آماده میشوند و پنج اثر اصلی به همراه یک اثر از مرکز کرمان در این بخش رقابت میکنند.
مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر، با اشاره به اینکه زمان آثار باید بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه باشد، گفت: آثار تنها نباید در جشنواره دیگری پذیرفته شده باشند و پخش رادیویی آنها مانعی ندارد.
امین رهبرافزود: سه داور شامل داریوش مؤدبیان، فرهنگ جولایی و فریبا متخصص، کارها را با معیارهای اجرای صحنهای انتخاب میکنند و آثار را بر پایه استانداردهای نمایش رادیویی و همچنین قابلیت تبدیل به اجرای صحنهای ارزیابی میکنند؛ چرا که آثار در نهایت باید روی صحنه اجرا شوند و تنها صوتی باقی نمیمانند.
رهبر با بیان اینکه جشنواره امسال در کرمان برگزار میشود، از پذیرش پنج اثر بههمراه یک اثر از مرکز کرمان خبر داد و افزود: داوری نهایی در حوزههای بازیگری، کارگردانی، افکتور، صدابرداری و نمایشنامهنویسی صورت میگیرد.
مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اشاره به برگزاری جشنواره امسال در کرمان گفت: پنج اثر منتخب به علاوه یک اثر از مرکز کرمان اجرا خواهند شد و در صورت بالا بودن کیفیت آثار، احتمال افزایش تعداد پذیرفتهشدگان نیز وجود دارد.
رهبر تصریح کرد داوری نهایی در کرمان انجام میشود و برای هر بخش شامل بازیگری زن، بازیگری مرد، کارگردانی، افکتور، صدابرداری و نمایشنامهنویسی تنها یک جایزه پیشبینی شده است؛ هرچند امکان افزایش تعداد جوایز در صورت کیفیت مناسب آثار وجود دارد.
مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره بین المللی تئاتر فجردرباره امکانات فنی نیز گفت بهدلیل ماهیت ترکیبی رادیو تئاتر و نیاز به تجهیزات صوتی ویژه، هماهنگیهایی با مسئولان کرمان انجام شده و وعده تأمین کامل امکانات داده شده است.
او همچنین گفت: به گروهها تا سقف بیست میلیون تومان کمکهزینه پرداخت میشود و آثار برگزیده از رادیو نمایش و شبکههای استانی پخش خواهند شد.
او همچنین درباره پخش آثار توضیح داد: آثار همزمان با ایام جشنواره از رادیو نمایش و رادیوهای استانی پخش میشوند و آثار برگزیده نیز در طول سال چندینبار بازپخش خواهند شد.
مدیر بخش رادیو تئاتر با اشاره به ثبت حدود سی اثر تا امروز، پیشبینی کرد تعداد آثار به حدود صد اثر برسد و تأکید کرد مهلت ارسال تمدید نخواهد شد.
رهبر در پایان انتخاب کرمان را بهدلیل استقبال مخاطبان مناسب دانست و با وجود نیازهای فنی ویژه، اطمینان داد امکانات لازم برای اجرای ترکیبی رادیو و تئاتر فراهم خواهد شد.