معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: بدون اصلاح الگوی توسعه و بهرهبرداری از زمین، ایران طی پنج تا ده سال آینده با بحرانهای شدید مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیا دلیری، در مراسم روز جهانی خاک با اشاره به شدتیافتن اثرات تغییر اقلیم افزود: تغییر اقلیم به مرحله ابرچالش رسیده و بدون بازنگری فوری در الگوی توسعه، کشاورزی و بهرهبرداری از زمین، ایران طی پنج تا ده سال آینده با همان بحرانهایی مواجه میشود که امروز در فلات مرکزی دیده میشود.
وی با هشدار درباره ورود شمال کشور به خشکترین دوره تاریخی خود افزود:یخچالهای باستانی شمال نابود شده، رودخانههای دائمی در آستانه فصلی شدن هستند و چشمهها زودتر از موعد خشک میشوند. تصور نکنیم شمال کشور مصون مانده است؛ بحران از ارتفاعات آغاز شده و بهسرعت در حال گسترش است.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با انتقاد از اتکای توسعه به کشاورزی سنتی در کشوری که ۹۳ درصد آن خشک و نیمهخشک است، تأکید کرد: امنیت غذایی صرفاً تولید یا دسترسی به غذا نیست؛ مهمترین شاخص آن، تابآوری سرزمین است. بدون تقویت این تابآوری، حفظ خاک امکانپذیر نخواهد بود.
کیادلیری تغییر کاربری اراضی را یکی از تهدیدهای جدی محیطزیستی دانست و گفت:در یک مطالعه هفتساله مشخص شد ۳۳۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به کشاورزی و ۳۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی به کاربری مسکونی تبدیل شده است؛ این در حالی است که حتی در برخی عرصههای جنگلی، ساختمانهای چندطبقه ساخته میشود.
وی با اشاره به دشواری دسترسی مردم به فناوریهای نوین تنظیمکننده رابطه انسان و طبیعت گفت: بدون اصلاح رفتار، شیوه نگاه و تعامل با محیطزیست، نمیتوان منابع خاک کشور را حفظ کرد.
معاون سازمان محیطزیست همچنین تأکید کرد چالشهای طبیعت مرز نمیشناسد و بهرهگیری از تجارب بینالمللی میتواند به مدیریت بحرانهای آینده کمک کند.