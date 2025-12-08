پخش زنده
روز دانشجو، روزی که نه تنها یادآور وقایع تاریخی است بلکه نمایانگر روحیه مبارزاتی نسلهای مختلف دانشجویی در ایران است که همواره در برابر ظلم و ستم ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، به همین مناسبت جشنی برای دانشجویان دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ برگزارشد.
دانشجویان در این مراسم در حضور مسئولان مطالباتشان را بیان کردند.
در این مراسم از دانشجویان برتر در رشته های مختلف علمی ، فرهنگی و هنری تجلیل شد .
هم اکنون بیش از ۱۱ هزار دانشجو در ۲۵ رشته در دانشگاههای کبودراهنگ در حال تحصیل هستند.