پخش زنده
امروز: -
وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد: از زمان آتشبس در یازدم اکتبر سال ۲۰۲۵ تاکنون ۳۷۶ نفر شهید و ۹۸۱ نفر زخمی شدهاند و پیکرهای ۶۲۶ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سما، وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکرهای سه شهید جدید به بیمارستانها در این منطقه منتقل و پیکرهای دو شهید هم از زیر آوار بیرون آورده شد.
به گزارش وزارت بهداشت در غزه: از زمان آتشبس در یازدم اکتبر سال ۲۰۲۵ تاکنون ۳۷۶ نفر شهید و ۹۸۱ نفر زخمی شدهاند و پیکرهای ۶۲۶ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.
بر اساس این گزارش مجموع تلفات تهاجم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰ هزار و ۳۶۵ شهید و ۱۷۱ هزار و ۵۸ مجروح رسیده است.