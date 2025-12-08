وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد: از زمان آتش‌بس در یازدم اکتبر سال ۲۰۲۵ تاکنون ۳۷۶ نفر شهید و ۹۸۱ نفر زخمی شده‌اند و پیکر‌های ۶۲۶ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سما، وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر‌های سه شهید جدید به بیمارستان‌ها در این منطقه منتقل و پیکر‌های دو شهید هم از زیر آوار بیرون آورده شد.

بر اساس این گزارش مجموع تلفات تهاجم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰ هزار و ۳۶۵ شهید و ۱۷۱ هزار و ۵۸ مجروح رسیده است.