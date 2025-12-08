به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: تماسی مبنی بر کاهش هوشیاری شیرخوار دختر ۹ ماهه به اورژانس گزارش شد؛ که بلافاصله کارشناسان مرکز ارتباطات و هدایت عملیات مشاوره تلفنی احیای قلبی ریوی را آغاز کردند.

دکتر عباس قدرتی با اشاره به حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه یک شهری در این حادثه گفت: با رسیدن کارشناسان عملیاتی، بیمار فاقد هرگونه علائم حیاتی بود. سپس اقدامات بالینی احیای آغاز شد. در نهایت شیرخوار دختر با علائم حیاتی پایدار تحویل بیمارستان رازی شد.