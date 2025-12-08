زهرا خواجوی و زهرا قنبری دو ستاره تیم ملی فوتبال زنان ایران، پس از جدایی از تیم ایستا البرز در پایان نیم‌فصل، پرسپولیس پیوستند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا خواجوی، دروازه‌بان تیم ایستا با امضای قراردادی رسما به تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پیوست تا سرخ‌پوشان در نیم‌فصل دوم لیگ برتر تقویت مهمی درون دروازه داشته باشند.



زهرا قنبری، ملی‌پوش با سابقه و گلزن فوتبال بانوان ایران، پس از جدایی از تیم ایستا البرز در پایان نیم‌فصل، با قراردادی رسما به تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پیوست.

تیم فوتبال بانوان پرسپولیس هم اکنون با ۱۱ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان قرار دارد.