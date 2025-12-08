پخش زنده
مشتعل شدن ضایعات در مجاورت دیوار یک ساختمان ۲ طبقه با پوشش ایزوگام، به این دیوار و پنجره خانه ویلایی مجاور خسارت زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش یک آتش سوزی در منطقه آقا سید شریف، خارج از حوزه استحفاظی رشت، ۶ آتش نشان با ۲ خودروی اطفای حریق از ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
شهرام مومنی افزود: آتش زدن ضایعات کنار دیوار یک ساختمان ۲ طبقه با پوشش ایزوگام، سبب آتش گرفتن دیوار و پشت بام این ساختمان و پنجره چوبی خانه ویلایی مجاور شده که با هوشیاری مالک ساختمان و تلاش آتش نشانان، این آتش سوزی مهار شد.
وی افزود: تجمع ضایعات قابل اشتعال از جمله مقوا و کارتون، در مجاورت دیوار دارای پوشش ایزوگام و پرتاب یک شی مشتعل مانند ته سیگار روشن به داخل این ضایعات دلیل شروع این آتش سوزی بود.
مومنی گفت: دیوار ایزوگام از مشتقات نفتی و بسیار قابل اشتعال است و به محض رسیدن شعله به آن، آتش را به سرعت به سمت پشت بام انتقال میدهد.