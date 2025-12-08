پخش زنده
۳۶۱ کلاس سوادآموزی در آذربایجانغربی فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون سوادآموزی آذربایجانغربی در جلسه بررسی وضعیت سوادآموزان با اشاره به فعالیت ۳۶۱ کلاس سوادآموزی در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم، در سالجاری گفت: در این کلاسها حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر از افراد بازمانده از تحصیل و کمسواد تحت پوشش قرار میگیرند.
مرتضی محمدپور، با اشاره به اینکه برنامههای سوادآموزی دراستان با رویکرد مدرسهمحوری دنبال میشود، افزود: در این الگو، مدیران مدارس و پایگاههای سوادآموزی بهعنوان محور اجرایی طرح، نقش کلیدی در شناسایی، جذب و هدایت سوادآموزان دارند و این همکاری مشترک با معاونت ابتدایی، سرعت و دقت اجرای برنامهها را افزایش داده است.
محمدپور افزود: یکی ازمهمترین اقدامات امسال، برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مدارس و پایگاههای سوادآموزی بود که طی دو روز در شهرستان خوی انجام شد و هدف از این دوره، ارتقای مهارتهای مدیریتی و آموزشی در مسیر اجرای طرحهای سوادآموزی بود.
وی، ارزیابی عملکرد مناطق را نیز از برنامههای سال جاری دانست و گفت: آزمونهای پایانی سه دوره سوادآموزی در تمامی مناطق انجام شده و شهرستانهایی که عملکرد برتر داشته باشند، بهزودی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
معاون سوادآموزی استان اضافه کرد: راهاندازی کلاسهای جدید، توسعه همکاری با مدارس و تقویت مهارتهای مدیران پایگاهها، مسیر کاهش نرخ بیسوادی در استان را هموارتر میکند.