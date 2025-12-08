به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون سوادآموزی آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی وضعیت سوادآموزان با اشاره به فعالیت ۳۶۱ کلاس سوادآموزی در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم، در سالجاری گفت: در این کلاس‌ها حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر از افراد بازمانده از تحصیل و کم‌سواد تحت پوشش قرار می‌گیرند.

مرتضی محمدپور، با اشاره به اینکه برنامه‌های سوادآموزی دراستان با رویکرد مدرسه‌محوری دنبال می‌شود، افزود: در این الگو، مدیران مدارس و پایگاه‌های سوادآموزی به‌عنوان محور اجرایی طرح، نقش کلیدی در شناسایی، جذب و هدایت سوادآموزان دارند و این همکاری مشترک با معاونت ابتدایی، سرعت و دقت اجرای برنامه‌ها را افزایش داده است.

محمدپور افزود: یکی ازمهم‌ترین اقدامات امسال، برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مدارس و پایگاه‌های سوادآموزی بود که طی دو روز در شهرستان خوی انجام شد و هدف از این دوره، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و آموزشی در مسیر اجرای طرح‌های سوادآموزی بود.

وی، ارزیابی عملکرد مناطق را نیز از برنامه‌های سال جاری دانست و گفت: آزمون‌های پایانی سه دوره سوادآموزی در تمامی مناطق انجام شده و شهرستان‌هایی که عملکرد برتر داشته باشند، به‌زودی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون سوادآموزی استان اضافه کرد: راه‌اندازی کلاس‌های جدید، توسعه همکاری با مدارس و تقویت مهارت‌های مدیران پایگاه‌ها، مسیر کاهش نرخ بی‌سوادی در استان را هموارتر می‌کند.