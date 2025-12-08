وزارت بهداشت فلسطین در غزه از افزایش شمار شهدای جنگ غزه به ۷۰ هزار و ۳۶۵ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۵۸ نفر خبر داد.

شمار شهدای غزه به ۷۰ هزار و ۳۶۵ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۰ هزار و ۳۶۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل و از این تعداد، ۳ نفر شهید جدید هستند و ۲ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد تعداد نامعلومی از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امدادی به دلیل نبود تجهیزات و ادامه حملات اشغالگران، قادر به یافتن یا انتقال آنان نیستند.

طبق آمار‌های رسمی از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۳۷۶ نفر شهید و ۹۸۱ نفر زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تأکید کرد مجموع پیکر‌های خارج شده از زیر آوار به ۶۲۶ تن رسیده است.

با احتساب آمار جدید، شمار کلی قربانیان جنگ نسل‌کشی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰ هزار و ۳۶۵ شهید و ۱۷۱ هزار و ۵۸ زخمی افزایش یافته است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، اقدام به نقض مکرر آن کرده که این امر باعث اعتراض و موج محکومیت بین المللی شده است.