شرکت گاز استان اعلام کرد: میزان مصرف روزانه در بخش خانگی از شش و نیم میلیون مترمکعب عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،با آغاز سرمای پراکنده در استان قم مصرف گاز خانگی افزایش یافته است. شرکت گاز استان اعلام کرده است که هم اکنون میزان مصرف روزانه در بخش خانگی به بیش از شش و نیم میلیون مترمکعب رسیده است و در مناطق سردسیر مانند کهک و جعفرآباد رشد مصرف محسوس تر گزارش می شود.
علی گودرزی مدیرعامل شرکت گاز قم با اشاره به محدودیت منابع انرژی و ضرورت مدیریت مصرف گفت: بخاری های متداول تنها بیست تا سی درصد بازدهی دارند و گسترش استفاده از بخاری های هرماتیک می تواند نقش موثری در جلوگیری از هدررفت گاز داشته باشد.
در بخش فرهنگ سازی نیز طرح همیار گاز با همکاری آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی قم آغاز شده است.
عباس محمدخانی مسئول اجرای طرح همیار گاز در قم گفت: هدف این طرح آموزش اصول صرفه جویی به دانش آموزان و انتقال فرهنگ مصرف صحیح به نسل های آینده است و برنامه ریزی شده است که این طرح تا پایان سال در بیش از دویست مدرسه اجرا شود.