به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی‌بندپی ، معاون گردشگری کشور، امروز در جریان دیدار رسمی با گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد و گردشگری ارمنستان ، ضمن اشاره به ضرورت بهبود تردد زمینی میان دو کشور و با تاکید بر اهمیت رفع موانع مرز «نوردوز»، تشکیل یک کمیسیون کاری مشترک را راه‌حل فوری و تخصصی برای تسهیل ورود و خروج گردشگران ایرانی و ارمنستانی دانست و گفت: آذربایجان‌شرقی می‌تواند به دروازه توسعه گردشگری مشترک ایران، ارمنستان و بازار اوراسیا تبدیل شود.

وی افزود : با توجه به رشد قابل توجه سفر‌های زمینی میان ایران و ارمنستان، مرز نوردوز در آذربایجان‌شرقی باید از یک گذرگاه به یک محور گردشگری خدمات‌محور ارتقا یابد.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ازجمله تردد اتوبوس‌ها، سواری‌ها و زمان‌های معطلی در مرز، این مسائل را مانع جدی توسعه گردشگری دانست و گفت : برای گردشگران دو کشور، تجربه سفر از نقطه ورود آغاز می‌شود؛ بنابراین باید کیفیت عبور از مرز، سرعت ارائه خدمات و هماهنگی تشکیلاتی میان دو طرف، هم‌سطح ظرفیت‌های گردشگری ایران و ارمنستان شود.

محسنی بندپی با اشاره به موقعیت آذربایجان‌شرقی افزود : مرز نوردوز در این استان، به‌واسطه قرارگیری در محور تبریز- جلفا، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از پرترددترین مسیر‌های سفر زمینی کشور را داراست.

وی گفت : ایجاد کمیسیون کاری مشترک ایران و ارمنستان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، بستری برای طرح کارشناسی مسائل مرزی، استانداردسازی روند‌های کنترلی، توسعه زیرساخت‌های پذیرش مسافر، افزایش ظرفیت پاسخگویی در ساعات پیک و بهبود هماهنگی حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد بود.

محسنی‌بندپی با اشاره به اهمیت مرز زمینی نوردوز افزود : گمرک نوردوز، به‌عنوان تنها گمرک زمینی ایران و ارمنستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتباط ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا دارد که ارتقای آن، دارای اهمیت ملی و منطقه‌ای است.

وی همچنین به نقش همکاری‌های مرزی در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت : رفع موانع مرزی تنها یک اقدام لجستیکی نیست، بلکه شرط لازم برای جهش گردشگری، توسعه تبادلات مردمی و افزایش تعاملات اقتصادی میان دو ملت است.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر اینکه ایران و ارمنستان ظرفیت تبدیل‌شدن به یک کریدور گردشگری چهارفصل را دارند، افزود : هماهنگی مرزی، حمل‌ونقل منظم و سیاست‌گذاری مشترک، سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند جریان سفر میان دو کشور را پایدار، سودآور و امن کنند.

وی تاکید کرد: در راستای توسعه گردشگری میان دو کشور، استان آذربایجان‌شرقی به دلیل قرار گرفتن پایانه مرزی نوردوز در جلفا، می‌تواند به دروازه توسعه گردشگری مشترک ایران، ارمنستان و بازار اوراسیا تبدیل شود.

محسنی‌بندپی با اشاره به توافق بر تشکیل کمیسیون کاری مشترک گفت: بر اساس این توافق، دو کشور در چارچوب این کمیسیون مشترک، اقدامات عملی برای تسهیل فوری ورود و خروج گردشگران را آغاز خواهند کرد و ما از مسیر این سازوکار مشترک، مشکلات مرزی را به‌صورت مرحله‌ای و کارشناسی‌شده رفع خواهیم کرد.