۱۲ شی تاریخی به موزه باستان‌شناسی کدکن و موزه مردم شناسی تربت حیدریه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدریه گفت: مردم فرهنگ دوست کدکن تربت حیدریه تعدادی از این اشیاشامل نسخ خطی و اشیای سفالی را به موزه کدکن اهدا کردند تا با نمایش آن، بخشی از تاریخ و سبک زندگی مردم این منطقه در معرض دید بازدید کنندگان قرار گیرد.

علی محمدی افزود: ۴ شی سفالی تاریخی به موزه کدکن ۵ نسخه کتاب قدیمی و ۳ ابزارآلات کشاورزی سنتی به موزه مردم شناسی تربت حیدریه اهدا شد.

وی ادامه داد: شیای اهدایی پس از کارشناسی، تهیه شناسنامه و شماره‌گذاری در موزه مورد استفاده قرار گرفته و در معرض دید بازدید کننده‌ها گذاشته خواهد شد.

چهار موزه تخصصی شامل مردم شناسی، موزه مازاری، موزه محیط زیست و موزه کدکن در تربت حیدریه فعال است که موزه کدکن بیشتر شامل اشیای تاریخی و سنگ قبر‌های منطقه کدکن است.