طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان اردبیل در آیینی با حضور معاون امور فرهنگی معاون اول رییس‌جمهور و جمعی از مسئولان استانی در دبستان حیات طیبه اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیدضیا هاشمی روز دوشنبه در آیین نمادین توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان اردبیل با تاکید بر تلاش گسترده‌تر برای تحقق آرمان‌های نظام آموزشی کشور گفت: دستیابی به هدف‌های مورد انتظار نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام‌های بیشتر بوده ولی همت والای مجموعه آموزش و پرورش در مسیر تحقق مدرسه ایده‌آل قابل قدردانی است.

وی سلامت جسمی دانش‌آموزان را از شاخص‌های مهم مدرسه ایده‌آل دانست و اضافه کرد: توزیع شیر به صورت رایگان به عنوان یک ماده غذایی سالم و کامل در راستای عدالت آموزشی و توجه ویژه دولت به سلامت و تغذیه دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

معاون امور فرهنگی معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت برای تامین منابع مالی طرح توزیع شیر رایگان در مدارس گفت: دولت اراده جدی برای اجرای این برنامه دارد و مشارکت خیرین نیز می‌تواند نقش مهمی در حمایت از سلامت نسل آینده ایفا کند.

هاشمی همچنین بر ضرورت الگوسازی فرهنگی در مدارس و آموزش تغذیه سالم به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تاکید کرد و افزود: رشد و سلامت کودکان در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم قرار دارد.

نزدیک به ۲۵۶ هزار نفر دانش‌آموز استان اردبیل در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه با یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عوامل اجرایی، اداری و خدماتی در سال جاری مشغول تحصیل هستند که ۱۳۲ هزار نفر آنها را دانش‌آموزان دوره ابتدایی تشکیل می‌دهند.