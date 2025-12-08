پخش زنده
آیین آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس استان مرکزی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عبدالرضا پیرحسینلو در این مراسم گفت: طرح توزیع شیر رایگان ویژه دانشآموزان دوره ابتدایی است و ۱۲۴ هزار دانشآموز در سراسر استان از این برنامه بهرهمند میشوند.
او با اشاره به تأخیر دوماهه در آغاز سال تحصیلی افزود: به همین دلیل توزیع شیر در چهار نوبت انجام خواهد شد و این طرح تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این برنامه را ۸۷۰ میلیارد ریال گفت و هدف آن را ارتقای سلامت تغذیهای دانشآموزان و پیشگیری از کمبود کلسیم عنوان کرد.
پیرحسینلو افزود: این طرح در تمام مدارس ابتدایی شهری و روستایی استان بهصورت همزمان اجرا میشود.