به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عبدالرضا پیرحسینلو در این مراسم گفت: طرح توزیع شیر رایگان ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی است و ۱۲۴ هزار دانش‌آموز در سراسر استان از این برنامه بهره‌مند می‌شوند.

او با اشاره به تأخیر دوماهه در آغاز سال تحصیلی افزود: به همین دلیل توزیع شیر در چهار نوبت انجام خواهد شد و این طرح تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این برنامه را ۸۷۰ میلیارد ریال گفت و هدف آن را ارتقای سلامت تغذیه‌ای دانش‌آموزان و پیشگیری از کمبود کلسیم عنوان کرد.

پیرحسینلو افزود: این طرح در تمام مدارس ابتدایی شهری و روستایی استان به‌صورت همزمان اجرا می‌شود.