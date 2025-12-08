به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره برق شهرستان کاشان گفت: در عملیاتی مشترک و هماهنگ با نیرو‌های انتظامی، این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

شاپور حدادی‌پور افزود: مصرف این تعداد ماینر معادل مصرف برق ۶۰۰ واحد مسکونی است که تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق و منابع انرژی کشور به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه متخلفان پس از دستگیری به مراجع قضائی تحویل داده شدند، ادامه داد: این اقدام، هشدار جدی به سودجویانی است که با سوءاستفاده از منابع عمومی، منافع مردم را به خطر می‌اندازند.

حدادی پور گفت: شهروندان می‌توانند با گزارش محل فعالیت ماینر‌های غیرمجاز به سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، از پاداش‌های ارزنده هم برخوردار شوند.