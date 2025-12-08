پخش زنده
امروز: -
در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد: تعداد عمره گزاران اعزامی به سرزمین وحی در ماههای رجب، شعبان و رمضان افزایش یافته و در روز به بیش از ۱۳۰۰ نفر خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاعرسانی حج، در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، مدیرعامل موسسه عمره سعادت با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال متقاضیان از اعزامها در ماههای آینده و تلاشهای انجام شده، بیش از ۲۰۰ هزار نفر عمره گزار امسال به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.
آقای نصراله فرهمند، همدلی و همفکری بخشهای نظارتی و اجرایی را در رفع مشکلات و ارائه خدمات به عمره گزاران خوب توصیف کرد و افزود: ورود دو شرکت هواپیمایی ناس و الجزیره به چرخه اعزام عمره گزاران و افزایش تعداد پروازها، با برنامه ریزی انجام شده ۷ هزار نفر با هواپیمایی ناس از ایستگاههای مشهد، اصفهان و کرمان به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به ثبت نام قطعی ۲۳ هزار و ۴۵۶ نفر برای حج پیش رو گفت: بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ نفر وجه مرحله دوم را واریز کردهاند و برنامه ثبت نام طبق زمانبندی ادامه دارد.
آقای علی رضا رشیدیان افزود: با توجه به آسیب شناسی حج ۱۴۰۴ به واحدها تاکید شده است که همه آسیبهای شناخته شده باید تعیین تکلیف و اشکالاتی که به مجموعه حج وزیارت وارد است برطرف و رفع دیگر مشکلات پیگیری شود.
معاون حج و عمره سازمان حج نیز با اشاره به زمانبندی عملیات حج پیش رو، گفت: افرادی که پیش ثبت نام کردهاند تا ساعت ۲۴ روز شنبه آینده (۲۲ آذرماه) فرصت دارند با ثبت نام قطعی؛ کاروان خود را انتخاب کنند، بدیهی است اگر افرادی مراجعه نکنند اولویتهای بعدی اعلام و ظرفیت کاروانها تکمیل خواهد شد.
آقای اکبر رضایی دربارۀ بررسی وضعیت پزشکی زائران نیز افزود: با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی با مرکز پزشکی حج و زیارت، تلاش میشود که قبل از آغاز جلسات آموزشی، معاینات انجام شود.
در این نشست، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم دربارۀ نحوه شکل گیری و اعزام کاروان ایرانیان خارج از کشور، توصیههایی ارائه و درباره اعزامهای عمره تاکید کرد: در ماههای پیش رو افرادی حق تقدم دارند که فیش اولویت دار در اختیار داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلین نواب لزوم نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدماتی کشور میزبان به زائران عمره، گفت: همه موظفیم آنچه را به خیر و مصلحت زائر و عملیات عمره و حج است پیگیری و اجرایی کنیم.
در پایان این نشست، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه از آغاز عملیات عمره ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به ۴۷ هزار ویزیت در مکه و مدینه انجام شده است، گفت: تعداد زائرانی که دراین مدت در مکه و مدینه بستری شدهاند ۳۶ و ۵۵ نفر بوده است.
دکترسید علی مرعشی ادامه داد: تعداد فوتیها نیز ۹ نفر است که ۴ مورد در مکه و ۵ مورد در مدینه بوده است.
وی افزود: پزشکان معاینه دراستانها انتخاب شدهاند و با هماهنگی معاونت حج و عمره از امروز تعداد کاروانهایی که هر پزشک باید معاینه کند مشخص و اعلام میشود.