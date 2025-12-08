پخش زنده
نمایشگاه صنایعدستی «ایران همراه» با محوریت آثارهنری الهام یوسفی میزبان علاقه مندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: در نمایشگاه ایران همراه، آثار هنری و صنایعدستی شامل سنجاق سینههای دست ساز و قلم زنی با الهام از سازهای ایرانی، سرو و نقش برجسته تخت جمشید طراحی و ساخته شده است.
سمیه روانخواه افزود: نمایشگاه «ایران همراه» از ۱۴ آذر ماه افتتاح شده و تا ۱۹ آذر ماه امسال در نگارخانه رادین مشهد از ساعت ۱۸ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.