به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: در نمایشگاه ایران همراه، آثار هنری و صنایع‌دستی شامل سنجاق سینه‌های دست ساز و قلم زنی با الهام از ساز‌های ایرانی، سرو و نقش برجسته تخت جمشید طراحی و ساخته شده است.

سمیه روانخواه افزود: نمایشگاه «ایران همراه» از ۱۴ آذر ماه افتتاح شده و تا ۱۹ آذر ماه امسال در نگارخانه رادین مشهد از ساعت ۱۸ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.