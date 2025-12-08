پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه تالش از اعزام ۱۱۱ دانش آموز با ۳ اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار محمدعلی ستیزه گفت: ۱۱۱ دانش آموزان پسر شهرستان تالش با ۳ اتوبوس راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور شدند.
وی با تاکید بر استمرار این برنامهها به عنوان یکی از محورهای تربیتی و فرهنگی دانشآموزان، افزود: علاوه بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه، تقویت هویت ملی و تداوم آرمانهای شهدا، رویکرد دیگر اردوهای راهیان نور دانش آموزی است.
فرمانده سپاه ناحیه تالش گفت: ثبت خاطرات و یادداشت برداری از لحظات معنوی این سفر اثر خوبی بر ذهن و روح دانش آموزان برجای میگذارد.