به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار محمدعلی ستیزه گفت: ۱۱۱ دانش آموزان پسر شهرستان تالش با ۳ اتوبوس راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور شدند.

وی با تاکید بر استمرار این برنامه‌ها به عنوان یکی از محور‌های تربیتی و فرهنگی دانش‌آموزان، افزود: علاوه بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه، تقویت هویت ملی و تداوم آرمان‌های شهدا، رویکرد دیگر اردو‌های راهیان نور دانش آموزی است.

فرمانده سپاه ناحیه تالش گفت: ثبت خاطرات و یادداشت برداری از لحظات معنوی این سفر اثر خوبی بر ذهن و روح دانش آموزان برجای می‌گذارد.