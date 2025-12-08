پخش زنده
سخنگوی دولت، در جمع دانشجویان با اشاره به وظایف قانونی دولت، درباره محورهای اصلی اقدامات دولت در حوزههای اقتصاد، آب، انرژی، آموزش و سلامت توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فاطمه مهاجرانی، در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه صحبت کردن در دانشگاه فارغ از تفاوتهای سلیقهای است، افزود: ما یک کشور، یک رهبر و یک پرچم داریم و همه ما زیر این سه مورد جمع میشویم وباید تابآوری و سعهصدر خود را افزایش دهیم.
وی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در محل تالار وحدت این دانشگاه با اشاره به ویژگی مطالبهگری دانشجویان، گفت: جمله زیبای شهید بهشتی این است که اگر دانشجو اذان نگوید، نماز ما قضا میشود. نماز مسئولیا، خدمتگزاری به مردم است؛ لذا من تکتک فریادهای شما را که به درستی هم بود، بهعنوان اذان میشنوم و باید بشنوم. از شما سپاسگزارم.
سخنگوی دولت در تحلیل بخشی از مشکلات اقتصادی گفت: ما با ناترازیها مواجه شدیم به جهت اینکه با علوم اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری شوخی کردیم و آنها را شوخی گرفتیم، در حالی که اینگونه نیست.
وی با تأکید بر تخصصمحوری افزود: این علوم، علم هستند. امسال ششمین سال خشکسالی است و ذخیره سدها در برخی مناطق به زیر ۳ درصد رسیده. ما باید با صرفهجویی از این مسیر عبور کنیم. باید سرمایهگذاری میکردیم و در حوزه بازچرخانی آب سرمایهگذاری میکردیم که این کار شروع شده. اگر در پروژههای زیرساختی و زیربنایی به درستی سرمایهگذاری نکنیم، حتماً دچار مشکل خواهیم شد. تولید، یک موجود زنده است.
مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش پرداخت و گفت: نکاتی که راجع به تبعیض دانشگاه گفتید، بسیار درست است و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. دانشگاههای رتبه یک و دو نیز باید کارایی خود را داشته باشند و حتماً باید در این دانشگاهها عدالت برقرار باشد. نکته شما کاملاً درست است و حتماً پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر کیفیت آموزشی، افزود: ما برای اولین بار شاهد هستیم رئیسجمهور در مورد کیفیت آموزشی صحبت میکند. چرا مهارتهای زندگی مانند کنترل خشم و اضطراب به درستی آموزش داده نشده؟ آیا ما در مورد آموزش پیوسته رشتههای مختلف علوم و تولید محتوای پیوستگی ریاضی، علوم و جغرافیا به درستی کار کردهایم؟ خیر، نکردهایم.
وی در پاسخ به نکتهای درباره «سایتیشن» و نظام ارتقای اساتید گفت: نکته اصلاح آییننامه ارتقای اساتید در همین دولت انجام شده. رویکرد، ارتباط پروژههای جامعهمحور و حل مسئله از بطن جامعه است، نه فقط افزایش رتبه علمی. این که من چقدر توانستهام با دانش ایجاد شده، مسئلهای از جامعه را حل کنم، مهم است؛ لذا رویکرد دولت در این قضیه اصلاح شده و پاسخ هم گرفته، اما قطعاً زمان نیاز دارد.
مهاجرانی با اشاره به تأثیر هزینههای درمان بر سبد معیشت خانوار افزود: ما باید نظام ارجاع را در کشور درست کنیم. چقدر هزینههای غیرضروری بر خانوار تحمیل میشود؟ لذا نظام ارجاع یکی از موضوعات جدی در دست اقدام دولت است.
وی در مورد انرژی گفت: تنوعبخشی به سبد انرژی کشور در دستور کار است. ظرفیت مصرف سیانجی به عنوان سوخت پاک در کشور حدود یکچهارم استفاده میشود، چون مزیت قیمتی ندارد. علم اقتصاد میگوید برای افزایش مصرف یک محصول، باید برای آن مزیت ایجاد کرد.
سخنگوی دولت، پیگیری نیروگاههای خورشیدی را یکی از پروژههای جدی دولت خواند و گفت: سهم انرژی خورشیدی تاکنون به سه و نیم برابر افزایش یافته، اما کفایت نمیکند و باید بیشتر کار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به بحران آب گفت: پیشینیان ما در همین اقلیم به خوبی از قنات استفاده میکردند. ما دستکاری کردیم؛ چاههای سطحی را عمیق کردیم، آب را از سفرههای زیرزمینی بیرون کشیدیم و باعث فرونشست شدیم. در ۱۷ استان کشور برنجکاری داریم. کجای عقل میگوید آب را از زمین بکشیم و برنج بکاریم و بعد زمین دچار فرونشست شود؟
وی افزود: این موضوعات پیوست اجتماعی دارند و نمیتوان یکباره دستور توقف داد. باید کار جایگزین ایجاد کرد. موضوع مدیریت آب و کشاورزی بسیار جدی است و باید بازبینی کنیم. سالهاست متخصصان هشدار دادهاند.
مهاجرانی درباره موضوع گازهای فلر (مشعل) گفت: کسانی که از جنوب آمدهاند، دیدهاند که این مشعلها همیشه میسوزد. چگونه میتوان اجازه داد ثروتی که مال ما نیست، مال آیندگان است، اینگونه هدر رود؟ ما معادل روزانه ۸ میلیون بشکه نفت و گاز، flare میکنیم.
وی شکلگیری «سازمان بهینهسازی انرژی» را در همین راستا عنوان کرد و گفت: جمعآوری گازهای فلر موضوع بسیار مهمی است و جزو مطالبات بهحق مردم جنوب کشور است. آنها به درستی از ما طلبکارند و طلب درستی دارند.
سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادات از کندی روند اجرای پروژه انتقال آب خلیجفارس به شهر کرمان اظهار داشت: ۱۴۵ کیلومتر از این خط انتقال اجرا شده و آب آن در تابستان ۱۴۰۵ به کرمان میرسد.
وی درباره قاچاق سوخت و حادثه تلخ اخیر مرتبط با آن در استان کرمان که جان ۱۳ نفر را گرفت، گفت: قاچاق سوخت یکی از موضوعات بسیار دردناک در کشور ماست، اما باید بدانیم دلیل علمی آن چیست.
وی توضیح داد: همه کسانی که در علوم اقتصاد و مهندسی و حتی علوم انسانی تحصیل کردهاند با مفهوم موضوعات انباشته مواجهند و ما با انباشتی از مسائل مواجهیم.
مهاجرانی افزود: دولت کالاهایی از جمله آب، برق، بنزین، گاز و مخابرات و کالاهای اساسی را در شرکتهای دولتی مثل آبفا و مخابرات تولید میکند.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات با طی فرآیندهای اصولی و علمی حل میشود، در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اظهارات تقدیرآمیز یکی از دانشجویان در خصوص تعطیلی بانک آینده گفت: تعطیلی بانک آینده حاصل وفاق در شورای سران قوا و ارکان حاکمیت بود.
مهاجرانی افزود: اگر ۳۰ هزار مگاوات کسری برق داریم ناشی از یک روز نیست بلکه در یک دوره زمانی رخ داده است.
وی ادامه داد: من در سال ۷۴ در دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان که دانشجو بودم، پروژه طراحی و ساخت آبگرمکن خورشیدی را داشتم و ۳۰ سال گذشته است و در ابتدای دولت چهاردهم، سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی ما کمتر از یک درصد بود در حالی که ما در این حوزه مزیت منطقهای داریم.
وی با اشاره به اینکه تنوعبخشی به سبد انرژی کشور یکی دیگر از اولویتهای دولت است، افزود: در کشور ما مصرف سیانجی بهعنوان سوخت پاک یکچهارم ظرفیت است، چون مزیت قیمتی ندارد در حالی که علم اقتصاد میگوید اگر میخواهید محصولی مصرف شود برای آن مزیت ایجاد شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: برای انرژیهای نو مزیت ایجاد نکردهایم و یکی از پروژههای دولت که بهطور جدی و رصدخانهای رئیسجمهور مدام آن را دنبال میکنند راهاندازی نیروگاههای خورشیدی است.
مهاجرانی بیان کرد: تاکنون سهم انرژیهای خورشیدی به ۳.۵ برابر افزایش یافته ولی حتما کفایت نمیکند و باید بیش از این فعالیت کنیم.
وی تصریح کرد: حمایت مقام معظم رهبری تکلیف ما را سنگینتر میکند و در همه زمینهها باید بیشتر کار کنیم.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: حکمرانی فضای مجازی یکی از موضوعات مهم است که باید دنبال شود و در حال پیگیری است و فعالیتهایی که در دولت شهید رئیسی شروع شده بوده را دولت چهاردهم حتما ادامه میدهد.
مهاجرانی افزود: موضوع اصلاح ساختار اقتصادی کشور از قبل شروع شده بوده و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند و ما هم مکلفیم که این کار را دنبال کنیم.
وی سپس با قدردانی از دغدغههای مطرحشده در خصوص مشارکتمندی زنان گفت: دولت چهاردهم توانسته تعدادی از اولینها را داشته باشد به گونهای که اولین وزیر راه و شهرسازی و اولین سخنگوی زن دولت را داریم و در بسیاری از انتصابات در استانها که جنس کار در آن به نوعی خشن بوده، اولینها را در استفاده از نیروهای زن تجربه کردهایم.
سخنگوی دولت بیان کرد: در استان کرمان شبکه دستیاران جوان و مشاوران استاندار کرمان طراحی شده است و این اقدامات در مسیر درست است ولی برای اینکه به نتیجه موردانتظار برسد نیاز به زمان دارد.
مهاجرانی همچنین گفت: نمایشگاهی با نام «فر ایران» تشکیل و در فضای مجازی هم کارهایی از آن دیده شد؛ برای دیدن اقتدار علمی کشور دیدن این نمایشگاه بسیار مفید بود.
وی افزود: من این آمادگی را دارم که با گروهی از تشکلهای سیاسی و فرهنگی و علمی در دفتر سخنگو بنشیینم و با هم درباره مسائل مختلف گفتوگو کنیم.