هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و بلاروس به میزبانی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما؛ هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و بلاروس با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت و آندری کوزنتسوف، وزیر صنایع بلاروس برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این اجلاس گفت :انتظار میرود نتایج توافقهای انجام شده در این کمیسیون به توافقات ارزشمندی منجر شود که زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی، بازرگانی، علمی، فرهنگی و سرمایهگذاری میان دو کشور را فراهم کند.
محمد اتابک افزود : اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد و ایجاد منطقه ویژه میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقطه عطفی در تاریخ روابط تجاری و اقتصادی کشورهای عضو خواهد بود. این توافقات سیاستگذاریهای وسیعی برای اقتصاد ملی و فعالان اقتصادی فراهم کرده و مسیر توسعه پایدار و تعمیق همکاریهای سازنده در سطح منطقه را هموار میکند.
وی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از حوزههای همکاری جدید، تصریح کرد : وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول برگزاری کمیسیون مشترک، برنامههای متعددی برای توسعه زیرساختهای حقوقی، همکاریهای علمی دانشگاههای ایرانی و تقویت روابط اقتصادی با بلاروس در دستور کار دارد. همکاریهای چندساله سیاسی و اقتصادی دو کشور، از جمله برگزاری نشستهای تخصصی کارگروههای اقتصادی و سفر مقامات عالیرتبه، زمینه را برای همکاری مشترک در تمامی زمینههای اقتصادی، علمی، فرهنگی و تجاری فراهم کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت : تشکیل کارگروههای مختلف در بخشهای صنعتی، بهداشتی، درمانی و کشاورزی باعث شده که صاحبان صنایع دو کشور در تعمیق روابط اقتصادی نقش بسزایی پیدا کنند. در پرتو اراده مقامات دو کشور زمینههایی فراهم شده و امیدواری ایجاد شده که حجم تجارت خارجی میان ایران و بلاروس در سالهای آینده متناسب با ظرفیتها، قابلیتها و پتانسیلهای دو کشور ارتقا یابد.
اتابک افزود : برخی مسائل همچون مشکلات بانکی، گشایش اسناد اعتباری و تسهیل ترانزیت رانندگان باید هرچه سریعتر حل شود تا تجارت میان دو کشور با سهولت انجام شود. بازرگانان و نمایندگان بخش خصوصی باید بیش از گذشته برای ارتقای شناخت و همکاری اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور و آشنایی با ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر تلاش کنند. ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاهها و شوراهای مشورتی میتواند به این هدف کمک کند.
وزیر صمت در پایان به موقعیت ممتاز لجستیکی ایران در منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت : دسترسی طرف بلاروسی به بنادر جنوب ایران میتواند زمینه صادرات محصولات به بازارهای هند، آفریقا و جنوب شرق آسیا را فراهم کند. وی همچنین از حضور وزیر صنایع، نمایندگان عالیرتبه بلاروس، همکاری سفارتخانه دو کشور، وزارت امور خارجه و سایر همکاران خود در وزارت صمت که در برگزاری این اجلاس زحمت کشیدهاند، قدردانی کرد.
وزیر صنایع بلاروس هم ضمن قدردانی از مهماننوازی طرف ایرانی گفت : حضور هیئت بلاروسی در این اجلاس نشاندهنده روابط دوستانه و تعامل سازنده میان دو کشور است.
آندری کوزنتسوف، افزود : تصمیمات اتخاذ شده در این اجلاس با موفقیت برنامهریزی و آمادهسازی شده و کارشناسان دو کشور در اجرای توافقات و همکاری مشترک نقش مؤثری داشتهاند. کوزنتسوف تصریح کرد که طرف بلاروسی علاقمند به اجرایی کردن توافقات به دست آمده و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی، فناوری، پزشکی، داروسازی، ماشینآلات و تجهیزات مدرن، محصولات خانگی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی است.
وزیر صنایع بلاروس بر اهمیت ایجاد خطوط تولید مشترک، توسعه پروژههای دارویی و پزشکی و بهروز رسانی مناسبات اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو کشور تأکید کرد.
وی همچنین گفت : همکاری در زمینه حملونقل، کریدورها، آموزش دانشگاهی و علمی و تبادل فرهنگی و گردشگری از اولویتهای اصلی دو کشور است و آمادگی دارند این پروژهها را به زودی اجرایی کنند.
کوزنتسوف با تأکید بر تقویت اعتماد و دوستی میان ایران و بلاروس افزود : برگزاری کارگروههای علمی و آموزشی و شناسایی مدارک تحصیلی دو کشور از برنامههای آتی طرف بلاروسی است و انتظار میرود این اقدامات زمینهساز افزایش حجم تبادلات تجاری و گسترش همکاریهای دوجانبه شود.