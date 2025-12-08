پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اصلاحات اداری بدون پشتوانه دانشگاه ممکن نیست و دانشگاهِ آگاه و کنشگر، بازوی فکری دولت و نقطه اتکای تحول در نظام اداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از حضور علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و گفتوگوی بیواسطه با آنان در فضای صمیمی سلف دانشگاه، او در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«اصلاحات اداری بدون پشتوانه دانشگاه ممکن نیست. امروز در دانشگاه علامه طباطبایی، از دغدغهها و دیدگاههای دانشجویان شنیدم. دانشگاهِ آگاه و کنشگر، بازوی فکری دولت و نقطه اتکای تحول در نظام اداری است. به آینده امیدوارم؛ زیرا صدای نسل جوان مسیر تصمیمسازی کشور را عقلانیتر میکند.»