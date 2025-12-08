رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اصلاحات اداری بدون پشتوانه ⁧دانشگاه⁩ ممکن نیست و دانشگاهِ آگاه و کنشگر، بازوی فکری دولت و نقطه اتکای تحول در نظام اداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از حضور علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و گفت‌وگوی بی‌واسطه با آنان در فضای صمیمی سلف دانشگاه، او در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«اصلاحات اداری بدون پشتوانه ⁧ دانشگاه⁩ ممکن نیست. امروز در دانشگاه علامه طباطبایی، از دغدغه‌ها و دیدگاه‌های ⁧ دانشجویان⁩ شنیدم. دانشگاهِ آگاه و کنشگر، بازوی فکری دولت و نقطه اتکای تحول در نظام اداری است. به آینده امیدوارم؛ زیرا صدای نسل ⁧ جوان⁩ مسیر تصمیم‌سازی کشور را عقلانی‌تر می‌کند.»