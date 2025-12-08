بازار شب یلدا لرستان زیر ذره بین ۲۰ گروه نظارتی
معاون بازرسی سازمان صمت لرستان گفت طرح نظارتی بازار شب یلدا با حضور ۲۰ تیم بازرسی در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امیر طولابی افزود:برای اجرای این طرح ۲۰ گروه بازرسی از ۱۵ آذر فعالشده و روزانه در دو نوبت صبح و عصر تا اول دی ماه بازار استان را رصد میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده تشکیل و به تعزیرات ارجاع داده میشود.
معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت:تیمهای بازرسی در اجرای این طرح، واحدهای مختلفی از جمله آجیل و خشکبار، قنادیها، بازار میوه و ترهبار، مرغ و گوشت، اقلام و خوراکیهای ویژه این شب را رصد میکنند .
طولابی با بیان اينکه واحدهای عرضهکننده کالاها و خوراکیهای ویژه شب یلدا در اولویت بازرسیها قرار دارند.،افزود :با کمفروشی، گرانفروشی، تقلب و تخلف در بازار شب یلدا برخورد قانون خواهد شد.
وی یادآور شد: در اجرای این طرح ، تیمهای بازرسی از جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف هم به همراه صنعت، معدن و تجارت حضور دارند و استمرار این بازرسیها از اختلال و تخلف در بازار جلوگیری میکند.
معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار،تخلف را به واحدهای بازرسی اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.