بارش باران، مه غلیظ و ریزش سنگ جادههای سردشت را لغزنده و پرخطر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بارش باران از صبح امروز موجب لغزندگی سطح جادهها در محورهای ارتباطی شهرستان سردشت شده و علاوه بر این، مه غلیظ در برخی گردنهها، دید افقی رانندگان را بهشدت کاهش داده است.
فرمانده پلیسراه سردشت، با اشاره به اینکه بارش باران از بیشتر محورهای شهرستان گزارش شده است، گفت: لغزندگی سطح مسیرها و کاهش دید افقی، تردد را در محورهای سردشت با کندی همراه کرده است.
سروان وحید پاشایی افزود: در گردنه زمزیران، مه غلیظ دید افقی را تا حدود ۵۰ متر کاهش داده و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه تخلف حادثهساز تردد کنند.
سروان پاشایی، همچنین از ریزش سنگ در محور پیرانشهر ـ سردشت خبر داد و گفت: در محدودهای از این مسیر، سقوط سنگ موجب ایجاد اختلال در عبور و مرور شده بود که با حضور بهموقع عوامل راهداری، مسیر پاکسازی و ایمنسازی شد.
پلیسراه سردشت، از رانندگان خواست در شرایط بارشی و مهآلود ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از شتابزدگی پرهیز کرده و توجه بیشتری به توصیههای ایمنی داشته باشند.