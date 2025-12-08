

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران امروز در دو نوبت صبح و عصر به بررسی شرایط بازیکنانی که در دور گروه نخست انتخابی دعوت شده بودند پرداخت. بازیکنان تستی در هر دو نوبت مورد ارزیابی کادرفنی کمتر از ۲۰ سال قرار گرفتند.

همچنین سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران پس از هر تمرین با آنالیز هر یک از نفرات حاضر در اردوی تستی، میزان توانایی نفرات را مورد سنجش با آخرین معیار‌های فوتبال روز دنیا با توجه به شرایط سنی آنها قرار داد.

گروه دوم انتخابی تیم فوتبال جوانان کشورمان از فردا سه شنبه در مرکز ملی آغاز می‌شود و پس از آن نیز گروه‌های جدید دیگری از تهران و سپس سراسر کشور حضور خواهند داشت.