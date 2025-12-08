پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از کشاورزان خواست اقدامات پیشگیرانه فصل پاییز و زمستان برای کاهش خطر خسارت به محصولات باغی و گلخانه ای را انجام دهند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به کلیه بهره برداران بمنظور رعایت اقدامات پیشگیرانه و توجه ویژه به هشدارهای صادره از اداره کل هواشناسی استان انجام موارد زیر را توصیه کرد:
پاکسازی کانالها و انهار مختص به باغات بمنظور جلوگیری از وقوع سیل
حذف اندامها و شاخههای آلوده درختان بمنظور کاهش جمعیت عوامل خسارتزای باغی
مالچ پاشی پای درختان بمنظور ذخیره و حفظ رطوبت
انجام عملیات چال کود بمنظور تقویت و افزایش مقاومت درختان در مقابل سرما
تست و راه اندازی وسایل گرمایشی بمنظور آمادگی در مقابل خطر سرما زدگی در گلخانهها و سالنهای تولید قارچ
تامین و ذخیره سازی سوخت برای واحدهای گلخانهای و تولید قارچ
تخلیه آب و جمع آوری لولهها و اتصالات آبرسانی در باغات بمنظور جلوگیری از یخ زدن و ترکیدگی آنها
انجام عملیات یخ آب زمستانه بمنظور ازبین بردن و کاهش جمعیت عوامل خسارتزای خاکزی
ترویج و توسعه باغات در اراضی شیبدار بمنظور کاهش خطر سیل و جلوگیری از رواناب.
توسعه و کاست گیاهان دارویی چندساله مانند زعفران و گل محمدی
اختصاص اراضی مجاور رودخانه به باغ بجای زراعت
توسعه و بهبود خدمات بیمهای محصولات باغی و ترویج آن بین باغداران
مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی باغی.