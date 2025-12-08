پخش زنده
مرکز منطقهای صندوق بینالمللی پول در شانگهای چین بهطور رسمی افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این مرکز یکی از مراکز منطقهای جدیدی است که صندوق بینالمللی پول در سطح جهانی تأسیس کرده و پس از راهاندازی، تبادل و همکاری این صندوق با اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را تقویت خواهد کرد.
مرکز صندوق بینالمللی پول در شانگهای پس از تأسیس با پژوهشهای در زمینههای مورد توجه بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط و پشتیبانی هدفمند از توسعه ظرفیت اقتصادهای منطقهای، از ثبات مالی جهانی و منطقهای حمایت خواهد کرد.
پان گونگشنگ رئیس بانک خلق چین در مراسم آغاز به کار این مرکز گفت: افتتاح و راهاندازی مرکز صندوق بینالمللی پول در شانگهای بهوضوح موضع قاطع چین و این صندوق برای پیشبرد همکاری همراه با سود متقابل را نشان میدهد و برای تعمیق همکاری بین صندوق بینالمللی پول و چین، ترویج تبادلات و هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی بین کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حفظ ثبات مالی جهانی و منطقهای و بهبود حکمرانی مالی جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بینالمللی پول نیز گفت: مرکز صندوق بینالمللی پول در شانگهای بهعنوان یک قطب مهم، انجام پژوهشهای مربوط به حوزههای سیاستگذاری بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط را پیش میبرد و گفتوگو و تبادل صندوق با کشورهای عضو در منطقه، نهادهای منطقهای و سایر ذینفعان را تعمیق خواهد بخشید.