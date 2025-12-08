پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل بیش از ۲ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی گفت: با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کنترل وسایل نقلیه عبوری، ماموران پلیس آگاهی ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در قالب ۵۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی را در بازرسی از یک وانت نیسان در این شهرستان کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۸۰ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: راننده ۶۲ ساله این خودرو با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه قاچاق کالا، مورد را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.