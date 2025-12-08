اجرای طرح نظارتی بازار ویژه شب یلدا در استان بوشهر
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: طرح نظارتی بازار ویژه شب یلدا از ۲۲ تا ۳۰ آذر در استان اجرا میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر؛ محمد حسن اسماعیلپور بیان کرد: با توجه به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضای مردم برای خرید میوه، شیرینی و آجیل و ...، طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۲ تا ۳۰ آذر با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، مرکز بهداشت و اتاق اصناف در قالب گشتهای مشترک بازرسی اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح روزانه، گروههای گشت مشترک در مرکز استان و شهرستانها از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مرغ و گوشت، میوه و تره بار بازرسی بازدید و ضمن رصد سلامت محصولات، با هرگونه تخلفات صنفی ازجمله گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و درج نکردن قیمت در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قانونی انجام خواهند کرد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر همچنین به نقش نظارتی مردم در پیشگیری از تخلفات صنفی پرداخت و یادآور شد: از آنجاییکه همکاری و مشارکت مردم در پیشگیری و کاهش تخلفات از اهمیت ویژهای برخوردار است، از مردم استان درخواست میشود در صورت دیدن هرگونه تخلف صنفی، موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اینترنتی به نشانی www.۱۲۴.ir
گزارش دهند تا در سریعترین زمان از سوی بازرسان مورد بررسی قرار گیرد.