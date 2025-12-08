پخش زنده
واحد عرضه کننده گوشتهای فاسد در اصفهان مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی یلدا و بازرسی سرزده از واحدهای صنفی استان، واحد عرضه کننده گوشتهای تاریخ گذشته در اصفهان شناسایی و مهروموم شد.
علی اکبر مختاری افزود: از این واحد متخلف مقدار قابل توجهی گوشت فاسد کشف و پرونده فروشنده متخلف این واحد در شعبه تعزیرات شهرستان اصفهان در حال رسیدگی است.
وی گفت: در آستانه شب یلدا و جلوگیری از تخلفات صنفی و رفاه حال شهروندان، چهار گروه روزانه و سه گروه شبانه تعزیرات بر نحوه عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز در استان نظارت میکنند.