مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و اعضای دبیرخانه سومین رویداد جایزه ملی غزل حسین منزوی با حضور در صداوسیمای استان زنجان با دکتر آل‌امین، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ پیش از ظهر امروز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و اعضای دبیرخانه سومین رویداد جایزه ملی غزل حسین منزوی با حضور در صداوسیمای استان زنجان با دکتر آل‌امین، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

منزوی؛ قله‌ای رفیع در ادبیات معاصر

در ابتدای این نشست، مدیرکل صداوسیمای استان با گرامی‌داشت نام و یاد حسین منزوی، شاعر نامدار معاصر، اظهار کرد: حسین منزوی شاعری بزرگ، تأثیرگذار و الهام‌بخش برای نسل جوان کشور است؛ قله‌ای رفیع در ادبیات فاخر فارسی که هنوز دامنه گسترده اندیشه و هنر او برای جامعه به‌طور کامل شناخته نشده است.

وی افزود: برگزاری این رویداد فرصت ارزشمندی برای تبیین نگاه هستی‌شناختی، فلسفه شعر و جهان‌بینی عاشقانه منزوی فراهم می‌کند.

آمادگی صداوسیما برای پوشش کامل رویداد

مدیرکل صداوسیما با تأکید بر نقش رسانه در پاسداشت سرمایه‌های ادبی کشور گفت: صداوسیما آمادگی دارد این جشنواره را در سه مرحله قبل، حین و بعد از برگزاری پوشش دهد.

سابقه برگزاری جایزه ملی غزل حسین منزوی

در ادامه نشست، جعفرمحمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با تقدیر از نگاه حمایتی رسانه ملی نسبت به ادبیات فاخر ایرانی، گفت: ایده اولیه برگزاری جایزه ملی غزل حسین منزوی در سال ۱۳۹۳ طی نشست مدیران ارشاد در تبریز مطرح شد و با توجه به تعلق خاطر مرحوم منزوی به زنجان، این استان به عنوان میزبان انتخاب گردید.

وی با اشاره به استقبال گسترده از دو دوره پیشین افزود: در دوره گذشته حدود ۱۸۰۰ اثر در سه بخش به دبیرخانه ارسال شد.

بر اساس نظر کارشناسان، بخش پژوهش از ساختار جشنواره حذف و در عوض، بخش ترانه اضافه شده است؛ زیرا ترانه‌های منزوی سهم مهمی در موسیقی ایرانی و میراث معنوی هنر معاصر دارند.

محمدی همچنین اعلام کرد که در دوره جدید، شاعرانی از استان‌های مختلف کشور در فهرست شرکت‌کنندگان حضور دارند.

سومین دوره جایزه ملی غزل حسین منزوی به پاسداشت جایگاه این شاعر اثرگذار در ادبیات معاصر، ۲۰ آذرماه سال جاری در زنجان برگزار خواهد شد.