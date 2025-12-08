



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه نقل " نور آمد" و با موضوع نقل تصویری نابودی رژیم صهیونیستی به روایت قرآن، در نگارخانه حبیب الله صادقی حوزه هنری برگزار شد.

این نمایشگاه با حدود ۳۰ اثر نقاشی رنگ روغن از این هنرمند، همراه با گفت و گوهای پژوهشی با استادان برجسته حوزه و دانشگاه و هنرمندان ممتاز کشوری، تلاش کرده با رویکردی حق مدار رابطه ی اندیشه هنر و حکمرانی آینده را تبیین کند.

این نمایشگاه که با حضور هنرمندان عرصه های مختلفی چون سینما، تجسمی و نویسندگان افتتاح شده تا ۱۵ دی روزهای شنبه تا چهارشنبه در نگارخانه ی مرحوم حبیب الله صادقی پذیرای علاقه مندان خواهد بود.