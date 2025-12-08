بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر حاشیه آئین آغاز طرح ملی همیار گاز در سینما کانون بوشهر در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اجرای گستردهی طرح «همیار ملی گاز» در سطح استان، از آموزش صدها معلم و هزاران دانشآموز در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی خبر داد و از هماستانیها خواست با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز در فصل سرما، به تأمین پایدار گاز صنایع و ادامهی فعالیت اقتصادی کشور کمک کنند.
علی اکبر فقیه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف گاز طبیعی در آستانهی فصل سرما، اظهار کرد: با توجه به تجربهی سالهای گذشته، در ماههای سرد سال با افزایش قابل توجه مصرف گاز در بخش خانگی مواجه هستیم که این امر موجب میشود برای حفظ فشار شبکه و تأمین گرمایش مناطق مختلف کشور، محدودیتهایی در تأمین گاز بخش صنعت اعمال شود.
وی بیان کرد: استان بوشهر اگرچه نزدیک به منابع غنی گاز است و مشکل تأمین مستقیم ندارد، اما به عنوان بخشی از شبکهی سراسری گاز کشور، مسئولیت ملی داریم. ما ناگزیریم برای کمک به تأمین گاز در نیمهی شمالی کشور، حتی بر برخی صنایع بزرگ و اشتغالزای استان خود مانند پتروشیمی و سیمان نیز محدودیتهایی اعمال کنیم. هدف ما جلوگیری از تشدید این محدودیتها و توقف هرچه سریعتر آن است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر، فرهنگسازی از طریق آموزش و پرورش را کلید اصلی مدیریت مصرف دانست و اضافه کرد: طرح «همیار ملی گاز» با هدف استفاده از ظرفیت تأثیرگذار دانشآموزان و معلمان در خانوادهها اجرا میشود.
وی گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ معلم و حدود ۱۵۰۰ دانشآموز در استان تحت آموزش قرار گرفتند و امسال برنامه داریم در پنج شهرستان، ۵۰۰ معلم مقطع ابتدایی و ۲۰۰۰ دانشآموز را آموزش دهیم تا فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی نهادینه شود.
فقیه خطاب به مردم استان بوشهر گفت: از همهی هماستانیها تقاضا داریم همانند هموطنان در سایر استانها، با رعایت نکات سادهی صرفهجویی و کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز به ویژه در سه ماهه زمستان، به یاری صنعت و تولید کشور بیایند. این مشارکت مردمی، کمک میکند چرخ صنعت کشور بدون اختلال جدی بچرخد و از بروز خاموشی گاز در مناطق مختلف پیشگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: مصرف بهینه، تنها یک شعار نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای حفظ تولید، اشتغال و آرامش جامعه در فصل سرماست. امیدواریم با همکاری گرم مردم، زمستانی پرنشاط و بدون دغدغه در تأمین انرژی داشته باشیم.
در پایان این آیین از مدیران مدارس حافظ، معینی و رویش انقلاب که سال گذشته در طرح سونرژی مشارکت داشتند، تقدیر شد.